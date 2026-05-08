Turismo accoglienza e territorialità L’esperienza di ’The land of the moon’

Da quindici anni, l’attività di turismo e accoglienza si sviluppa tra Licciana Nardi e Bagnone, gestita da Marta Franciosi. Ora, l’azienda apre una nuova sede a Pontremoli, ampliando così la propria presenza sul territorio. La decisione arriva dopo un percorso di crescita e consolidamento nel settore, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più vasta e coinvolgente ai visitatori della zona.

The land of the moon non si ferma, e l’attività di Marta Franciosi, aperta 15 anni fa a Licciana Nardi e poi a Bagnone, apre una nuova sede operativa anche a Pontremoli. L’inaugurazione domani alle 18 in via Garibaldi, nel centro storico. Riflettori su accoglienza e turismo. "The land of the moon - spiega Franciosi - nasce dall’esperienza diretta sul campo e dalla consapevolezza che i modelli tradizionali, spesso frammentati, non riescono a generare valore duraturo, per questo ho sviluppato un sistema che integra turismo, immobiliare e valorizzazione in un unico ecosistema coerente". Il progetto si articola su una doppia dimensione che vede...🔗 Leggi su Lanazione.it

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