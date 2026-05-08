In Turchia è stato svelato un nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) con una gittata stimata di 6.000 chilometri, capace di raggiungere l’Europa. La notizia arriva in un momento di crescente tensione nella regione e solleva interrogativi sugli sviluppi militari e sulla capacità di difesa europea. Non sono stati forniti dettagli tecnici sul sistema di difesa che potrebbe intercettare un missile con velocità di Mach 25.

? Punti chiave Come cambierà l'equilibrio tra Israele e Turchia in Siria?. Quali difese europee potranno intercettare un missile a Mach 25?. Perché Ankara punta sull'autonomia missilistica invece della protezione NATO?. Come funzionerà la combinazione tra lo Yildirimhan e i droni K2?.? In Breve Velocità tra Mach 9 e Mach 25 con propellente tetrossido di azoto liquido.. Carico utile fino a 3000 kg con configurazione a quattro motori.. Integrazione strategica con il drone suicida K2 per saturare le difese.. Potenziale impatto sulle tensioni tra Israele e forze turche in Siria.. Il Ministero della Difesa di Ankara ha svelato durante la fiera SAHA 2026 lo Yildirimhan, un missile balistico intercontinentale con una gittata di 6000 km capace di colpire l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turchia: svelato Yildirimhan, l’ICBM da 6000 km verso l’Europa

Turkey’s Most DEADLY Ballistic Missile JUST Revealed | The Yildirimhan

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