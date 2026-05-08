Tumore del polmone | la radioterapia distrugge il serbatoio e allunga la vita
Una recente ricerca ha dimostrato che nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico, l'applicazione di radioterapia ad alte dosi sul tumore primario può avere effetti oltre la semplice gestione dei sintomi. La terapia, precedentemente considerata principalmente palliativa, sembra contribuire alla distruzione del tumore e potenzialmente ad allungare la sopravvivenza dei pazienti. Questa scoperta apre nuove possibilità per la cura di questa forma di cancro ai polmoni.
Nel trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) metastatico, la radioterapia ad alte dosi sul tumore primario smette di essere solo una cura palliativa. Un nuovo documento di consenso dell'International association for the study of lung cancer (Iaslc), pubblicato sul Journal.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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