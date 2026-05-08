Tucson Angel Manfredonia è tempo di finale

Sabato 9 maggio alle 19:30 si disputerà la partita tra i Seagulls Monopoli e Tucson Angel Manfredonia, che segna l’inizio della serie finale per l’accesso alla Serie C Interregionale. L’incontro si terrà presso la tendostruttura di Monopoli e rappresenta un momento decisivo per le due squadre nella corsa alla promozione.

Sabato 9 Maggio Ore 19:30 Tendostruttura Monopoli SEAGULLS MONOPOLI VS TUCSON ANGEL MANFREDONIA Si apre la serie che assegna l’accesso alla Serie C Interregionale. Monopoli arriva all’appuntamento forte del fattore campo e di un sistema solido, fatto di ritmo controllato, attenzione difensiva e buone spaziature offensive. Manfredonia, invece,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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