Tua figlia è ferita serve oro ma a rovinare il piano delle ladre col taxi è il nipote

Due donne sono state arrestate con le mani nei capelli dopo aver tentato di truffare una pensionata di 85 anni a Garbagnate Milanese. Le ladre avevano pianificato di rapinare la donna dicendo che sua figlia era ferita e chiedendo dell’oro. Tuttavia, il piano è stato sventato dall’arrivo improvviso del nipote della vittima, che ha interrotto la consegna e impedito il furto.

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Il nipote arriva all'improvviso e interrompe la consegna dell'oro. È finita così, con le manette ai polsi di due donne, la tentata truffa ai danni di una pensionata di 85 anni residente a Garbagnate Milanese (Milano). I carabinieri hanno arrestato due cittadine slovacche di 37 anni, accusate di.🔗 Leggi su Milanotoday.it After catching my fiancé cheating, I replace him as CEO and marry a billionaire instead! #drama Notizie correlate Truffa dell'incidente a Cassano: "Serve la cauzione per tua nipote". Ma l'auto a noleggio tradisce il 35enneI carabinieri hanno eseguito una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente nel Napoletano. Ma perché tua figlia dovrebbe pensarti anche solo un minuto?Come nelle parabole, la mia amica trova il messaggio e la morale in ogni cosa che le racconto. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Spari a Bari Vecchia, parla la figlia dell'85enne ferita: Erano in moto quando hanno sparato: avrebbero potuto ucciderci; In auto da Crans-Montana fino all’ospedale in Italia: storia della ragazza ferita mai conteggiata; L'omaggio al Grande Torino nell'anniversario di Superga. Susanna Egri: Una ferita aperta; Tua figlia ha avuto un incidente, falso carabiniere colpisce ancora. Quando è nato mio figlio aveva una bollicina sul dito, ci dissero che era perché lo succhiava nell’utero ma era la ‘sindrome dei bambini farfalla’. Ci è caduto il ...Sergio Muniz racconta la malattia rara del figlio: epidermolisi bollosa, solo 4 casi nel mondo nella sua forma. ilfattoquotidiano.it Con tua moglie che lavava i piatti in cucina e non capiva con tua figlia che provava il suo vestito nuovo e sorrideva con la radio che ronzava per il mondo cose strane e il respiro del tuo cane che dormiva. - Canzone per l’estate - facebook.com facebook