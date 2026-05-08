TS – Juve a Lecce Di Francesco prepara l’impresa | stadio pieno e due titolari recuperati

Il Lecce di Eusebio di Francesco si prepara alla partita di sabato sera contro la Juventus. Questa mattina, la squadra ha svolto un allenamento sul campo del centro sportivo di Martignano. A poche ore dall'incontro, si parla di un impiego di due titolari recuperati e di un possibile stadio pieno, con l’obiettivo di affrontare al massimo la sfida contro i bianconeri.

2026-05-07 15:57:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Allenamento mattutino sul manto erboso del centro sportivo di Martignano per il Lecce di Eusebio di Francesco in preparazione della sfida di sabato sera con la? Juventus. L’attaccante zambiano Banda e il terzino portoghese Danilo Veiga hanno svolto parte del lavoro in gruppo, ma entrambi saranno disponibili contro i bianconeri. Solito lavoro differenziato per Berisha, Fofana, Gaspar e Sottil, tutti?indisponibili. Anche l’israeliano Gandelman ha svolto un lavoro specifico, probabile panchina per lui. Lecce, sold out al Via del Mare contro la Juve. Il tecnico dei...🔗 Leggi su Justcalcio.com

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