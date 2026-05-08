L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova strategia antiterrorismo che include modifiche nelle priorità di sicurezza nazionale. Tuttavia, questa mossa viene vista come un tentativo di indirizzare l'attenzione verso l'Europa, mentre non vengono affrontati i rischi provenienti dall'estrema destra. La riforma prevede anche nuovi strumenti e misure di contrasto, con un focus sulla cooperazione internazionale e sulla prevenzione delle minacce terroristiche.

La nuova strategia antiterrorismo dell’amministrazione Trump non è soltanto un aggiornamento delle priorità di sicurezza nazionale statunitensi. È soprattutto un documento politico e ideologico che ridefinisce il modo in cui Washington interpreta le minacce contemporanee. E lo fa attraverso due scelte molto nette: il quasi totale silenzio sull’estremismo di destra e una critica esplicita all’Europa e alle sue politiche migratorie. Pubblicata giovedì dalla Casa Bianca, la strategia segna una rottura evidente con l’impostazione adottata dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e con le strategie dell’amministrazione Biden, che avevano individuato nell’estremismo suprematista bianco e nei movimenti antigovernativi una delle principali minacce interne agli Stati Uniti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump politicizza l’antiterrorismo per attaccare l’Europa, ma dimentica l’estrema destra

PATUANELLI: “TRUMP MINACCIA L’EUROPA, MELONI SI SOTTRAE AL PARLAMENTO”

Notizie correlate

Leggi anche: Romania, il patto shock tra PSD e destra estrema scuote l’Europa

Leggi anche: L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The Com

Altri aggiornamenti

Si parla di: Casa bianca Trump politicizza l’antiterrorismo per attaccare l’Europa, ma dimentica l’estrema destra.

L'antiterrorismo di Trump. La dottrina che confonde nemico e avversarioIl nuovo documento ha il pregio della chiarezza, fin troppo. Individua bene le minacce contemporanee (Iran, criminalità organizzata), ma le estende senza ... huffingtonpost.it

Nuova strategia antiterrorismo Usa: l'Europa incubatrice del terrorismoLe nuove critiche all'Europa arrivano pochi mesi dopo che la nuova strategia di sicurezza nazionale di Trump ha affermato che il continente rischia di essere cancellato civilmente a causa dell'immig ... msn.com