Trump | l’UE ha tempo fino al 4 luglio per attuare l’accordo commerciale

Da periodicodaily.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che l’Unione Europea ha fino al 4 luglio per completare l’attuazione di un accordo commerciale. Se questo termine non sarà rispettato, sono previsti aumenti dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo o sulle misure che verranno adottate in caso di inadempienza.

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Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l’UE ha tempo fino al 4 luglio per attuare l’accordo commerciale, altrimenti gli USA aumenteranno i dazi doganali. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che l’Unione Europea deve approvare e attuare l’accordo commerciale, raggiunto a luglio dello scorso anno. L’accordo prevedeva un dazio massimo del 15% sulla maggior parte delle importazioni europee negli USA. In cambio, Bruxelles si è impegnata a ridurre i dazi sui beni industriali statunitensi e a facilitare l’accesso al mercato per i prodotti agricoli statunitensi come carne di maiale e latticini. L’attuazione dell’accordo da parte dell’UE è stata però ritardata a causa di diverse divergenze tra Washington e Bruxelles.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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