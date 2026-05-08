Trump la delusione Meloni e la carta Salvini

Marco Rubio, segretario di Stato americano, si trova in Italia per una visita diplomatica che include incontri con rappresentanti del Vaticano e autorità italiane. La sua visita segue le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno suscitato reazioni e discussioni nel panorama politico italiano, coinvolgendo anche figure come la premier e il leader di un partito di destra. La situazione ha creato tensioni e richieste di chiarimento sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia.

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Il lavoro di ricucitura di Marco Rubio, segretario di Stato americano da giovedì in Italia per un denso giro diplomatico fra Vaticano e Roma, potrebbe essere parecchio complicato, forse persino insufficiente, dopo le ultime sortite di Donald Trump. O meglio, precisiamo: il Papa vive secondo altre coordinate e altri canoni, poco gli importa se Trump continuerà a insultarlo e ad attaccarlo; il dialogo, almeno da parte del Vaticano, non si fermerà. Sarebbe ontologicamente impossibile il contrario. Il che non significa che il Papa smetterà di intervenire a favore della pace (si è parlato, durante l’udienza, anche di Cuba, proprio mentre gli Stati Uniti adottavano nuove sanzioni).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump, la delusione Meloni e la carta Salvini Notizie correlate “Le risposte su dazi e crisi energetica? Ci aspettavamo di più dal governo”. La delusione degli imprenditori del Vinitaly nel giorno della visita di Salvini e MeloniGiorgia Meloni fa tappa al Vinitaly di Verona in uno dei momenti più difficili per il mondo del vino. La benedizione di Trump a Salvini ha finito per aiutare MeloniGiusto ieri mi ero divertito qui a ironizzare su quanto possano pesare due mesi, considerato il ritmo frenetico delle evoluzioni politiche... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Basi Usa e attacchi all'Italia, dall'Armenia la risposta di Meloni a Trump: Accuse non corrette; ?L’Italia che non si aspettavano, sia Trump sia Putin (di Stefano Folli); Trump e l’arte di crearsi nemici; Vertice in Armenia, Rutte: Leader europei hanno recepito messaggio di Trump. Trump, la delusione Meloni e la carta SalviniDonald Trump deluso da Giorgia Meloni cerca nuovi alleati europei. E ora il mondo MAGA sembra puntare su Salvini. lettera43.it L’Italia che non si aspettavano, sia Trump sia PutinIl presidente americano attacca Meloni, di nuovo, a freddo. Segno di una delusione per la premier italiana che, anche per il Cremlino, doveva minare sia la Ue ... huffingtonpost.it Nuovo ultimatum di Trump sul fronte dei dazi: https://fanpa.ge/3vncw - facebook.com facebook Un tribunale federale ha stabilito che anche i nuovi dazi di Trump al 10 per cento sono illegittimi x.com