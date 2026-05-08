Trump la delusione Meloni e la carta Salvini
Marco Rubio, segretario di Stato americano, si trova in Italia per una visita diplomatica che include incontri con rappresentanti del Vaticano e autorità italiane. La sua visita segue le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno suscitato reazioni e discussioni nel panorama politico italiano, coinvolgendo anche figure come la premier e il leader di un partito di destra. La situazione ha creato tensioni e richieste di chiarimento sui rapporti tra gli Stati Uniti e l’Italia.
Il lavoro di ricucitura di Marco Rubio, segretario di Stato americano da giovedì in Italia per un denso giro diplomatico fra Vaticano e Roma, potrebbe essere parecchio complicato, forse persino insufficiente, dopo le ultime sortite di Donald Trump. O meglio, precisiamo: il Papa vive secondo altre coordinate e altri canoni, poco gli importa se Trump continuerà a insultarlo e ad attaccarlo; il dialogo, almeno da parte del Vaticano, non si fermerà. Sarebbe ontologicamente impossibile il contrario. Il che non significa che il Papa smetterà di intervenire a favore della pace (si è parlato, durante l’udienza, anche di Cuba, proprio mentre gli Stati Uniti adottavano nuove sanzioni).🔗 Leggi su Lettera43.it
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