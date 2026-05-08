Il presidente ha nuovamente attaccato il Papa, affermando che dovrebbe essere informato che l’Iran ha ucciso 42.000 innocenti. Ha incaricato il Segretario di Stato di consegnare un messaggio diretto a Papa Leone. La discussione tra le parti si concentra sul ruolo dell’Iran e sulle accuse rivolte al governo iraniano. La comunicazione tra le autorità si svolge attraverso canali ufficiali, senza ulteriori dettagli pubblici.

l Presidente Donald Trump ha aperto un fronte polemico con la Santa Sede, incaricando il Segretario di Stato Marco Rubio di recapitare un messaggio molto esplicito a Papa Leone. Secondo quanto riportato dai media americani, l’inquilino della Casa Bianca ha chiesto a Rubio di spiegare al Pontefice, «con grande rispetto ma in modo fermo», l’opposizione totale degli Stati Uniti al programma nucleare di Teheran. Trump ha criticato le recenti posizioni del Papa, accusandolo di essersi schierato in difesa della Repubblica Islamica. «Dite al Papa che l’Iran ha ucciso 42.000 manifestanti innocenti e disarmati», ha incalzato il Presidente, esortando il Vaticano a prendere atto della violenza del regime iraniano prima di intervenire nel dibattito diplomatico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump di nuovo contro il Papa: «Ditegli che l’Iran ha ucciso 42mila innocenti»

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