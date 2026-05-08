Truffe online il broker Paolo | È bastato il clic di un impiegato e un’azienda ha perso 300mila euro

Un episodio recente evidenzia come una truffa online abbia portato alla perdita di 300.000 euro a un’azienda dopo che un impiegato ha cliccato su un link fraudolento. Le autorità segnalano un aumento delle attività illecite nel settore informatico, coinvolgendo sia cittadini che imprese di medie dimensioni. Le modalità di inganno si sono evolute, coinvolgendo email, messaggi e telefonate ingannevoli con l’obiettivo di sottrarre denaro o informazioni sensibili.

Cesena, 8 maggio 2026 – Le truffe informatiche stanno diventando un reato sempre più preoccupante: non solo quelle nei confronti di persone fisiche, adescate con sms, mail e telefonate, ma anche di aziende di una certa dimensione. Una di queste ce la racconta Paolo Golinucci, broker assicurativo cesenate: “Il 9 aprile scorso un’azienda sanitaria che ha sede fuori dai confini regionali è stata vittima di un prelievo fraudolento di fondi dal proprio conto bancario, a causa di un attacco hacker, tramite truffa iniziata via sms, proseguita per telefono ed email, nella quale i criminali si sono finti di essere la Nexi – che gestisce home banking...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Truffe online e telefoniche, denunce per raggiri da 500 e oltre 7mila euro x.com