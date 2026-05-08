Truffa sui posti nella guardia di finanza promesse di lavoro false e 70mila euro incassati | processo per l' avvocato

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un procedimento contro un avvocato di 63 anni, residente a Marcianise, accusato di aver truffato diverse persone promettendo posti di lavoro nella Guardia di Finanza. Secondo le indagini, l’avvocato avrebbe incassato circa 70mila euro da persone interessate a ottenere un impiego nel corpo. Il processo è in corso e riguarda le accuse di truffa aggravata.

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È approdato davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il procedimento a carico dell’avvocato Domenico Tartaglione, 63 anni, residente a Marcianise, imputato per truffa aggravata nell’ambito di un presunto sistema di false promesse di assunzione nella Guardia di Finanza.L’udienza si è.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: False assunzioni nella guardia di finanza, avvocato finisce davanti al giudice Accusa: fatture false per 1,3 milioni di euro. Sequestri a carico di ventidue imprese del barese Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito della costante azione di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La fabbrica degli irregolari; Enel e Carabinieri spiegano come prevenire le truffe sui contratti luce e gas; Vende un orologio online e perde 4mila euro: smascherata la truffa; Linguine al posto dei LEGO: la truffa milionaria che ha fatto scattare le manette. Truffa da 30mila euro sventata alle Poste di LuccaLUCCA – Truffa sventata alle Poste di Lucca grazie alla prontezza del personale dell’ufficio postale di Lucca Centro, che nei giorni scorsi è riuscito a evitare un raggiro da circa 30mila euro ai dann ... msn.com Lucca, impiegato delle Poste salva un utente da una truffa: avrebbe perso 30mila euroLUCCA. Si è presentato allo sportello dell’ufficio postale chiedendo di fare un bonifico. Non una roba da poco: 30mila euro, «da restituire perché accreditati per errore» ha spiegato al personale di f ... msn.com Gli agenti risalgono ai presunti responsabili dopo una rapida indagine tra la città pitagorica e Napoli. Una 26enne è stata denunciata per truffa, mentre il suo complice 25enne è accusato di ricettazione facebook Finto carabiniere truffa un anziano per pagarsi le cartelle esattoriali x.com