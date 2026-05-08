Una truffa si è verificata a Romanengo, dove una donna ha venduto un orologio online e successivamente ha svuotato il conto bancario della vittima attraverso l’app. Secondo quanto riferito, la truffatrice ha utilizzato una tecnica per simulare un acquisto aziendale, convincendo la vittima a fornire i dati necessari. L’intera operazione si è conclusa con il furto di denaro dal conto bancario coinvolto.

? Punti chiave Come ha fatto la truffatrice a svuotare il conto tramite l'app?. Quale tecnica ha usato la donna per simulare un acquisto aziendale?. Chi è la responsabile già nota alle forze dell'ordine?. Perché il bonifico promesso si è trasformato in un addebito immediato?.? In Breve Truffatrice di 35 anni della provincia di Roma con precedenti di polizia identificata.. Svuotamento del conto tramite addebiti immediati per un totale di 4.000 euro.. Indagini dei Carabinieri di Romanengo risalgono alla titolare del conto utilizzato.. Rischio di manipolazione tecnologica per vendite online nei piccoli centri locali.. Un uomo residente a Romanengo ha subito un furto di 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa dell’orologio a Romanengo: venduta online, svuotato il conto

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