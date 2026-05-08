Truffa a Cava de’ Tirreni smascherato finto nipote | il furto di oro e orologi poi l' arresto

A Cava de’ Tirreni, un uomo di origine egiziana è stato arrestato con l’accusa di aver truffato un’anziana donna fingendosi il suo nipote. La vittima ha consegnato oro e orologi, credendo di aiutare un familiare in difficoltà. La polizia ha intercettato e fermato l’uomo poco dopo, portandolo in custodia. L’indagine ha confermato l’uso della truffa del finto parente per ottenere beni dalla donna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Eseguito un arresto per truffa aggravata ai danni di una persona anziana a Cava de’ Tirreni il 7 maggio (Salerno). Un cittadino egiziano è stato fermato mentre tentava di fuggire dopo aver messo in atto il cosiddetto “metodo del finto nipote”. Le informazioni dalla Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, sotto la direzione del Vice Questore Roberto Fioravante Lanzetta. L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa locale, che ha permesso agli agenti di intervenire tempestivamente.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa a Cava de’ Tirreni, smascherato "finto nipote": il furto di oro e orologi, poi l'arresto Notizie correlate Truffa del finto nipote: fermato autore a Cava de’TirreniTempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha arrestato un giovane cittadino egiziano, gravemente indiziato di aver messo a... "Finto nipote" truffa un'anziana a Cava de' Tirreni: fermato sul treno per NapoliGli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de' Tirreni hanno arrestato un cittadino egiziano minorenne, gravemente indiziato di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vendono gioielli falsi con la truffa del finto amico, anziani nel mirino; Cava de’ Tirreni si candida a Capitale Cultura 2030; Saponara: Tentata truffa online per l’acquisto di un cucciolo sventata dalla Polizia Locale; Vitorchiano - La scuola nella cava, 5milioni del PNRR per una cattedrale di polvere e silenzio. Truffa a Cava de’ Tirreni, smascherato finto nipote: il furto di oro e orologi, poi l'arrestoUn cittadino egiziano è stato arrestato a Cava de’ Tirreni per truffa aggravata ai danni di un’anziana con il metodo del finto nipote. virgilio.it Cava de’ Tirreni, truffa a un’anziana: arrestato minorenne egiziano in fuga sul trenoIl giovane è stato bloccato a bordo di un treno diretto a Napoli mentre tentava di allontanarsi dopo essersi fatto consegnare denaro e oggetti preziosi dalla vittima. agro24.it Cava de' Tirreni, ruba oro ed orologi ad anziana: egiziano arrestato dalla Polizia - facebook.com facebook