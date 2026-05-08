Troppi esposti in Procura? Colpa di Sala

Il sindaco ha espresso preoccupazione per la quantità di esposti presentati alla Procura dai consiglieri comunali, definendoli troppi. Tuttavia, alcuni osservano che la riduzione delle competenze del Consiglio comunale, decisa in passato con l’appoggio del partito di maggioranza, ha limitato il ruolo dell’organo elettivo. La discussione si concentra sulle responsabilità di questa situazione e sulla gestione delle questioni amministrative in città.

"Il sindaco Sala si lamenta per i troppi esposti in Procura dei consiglieri comunali ma è stato lui, insieme al Pd, a svuotare il Consiglio comunale di competenze relegandolo a passacarte". Il consigliere comunale di FI Alessandro De Chirico commenta così l’affondo del sindaco dopo l’apertura dell’inchiesta sugli extracosti dell’Arena di Santa Giulia da parte della Procura della Corte dei Conti. De Chirico, perché i consiglieri si rivolgono così spesso ai giudici su questioni cittadine? "Sala dice che la politica si deve confrontare nelle sedi istituzionali, e sono d’accordo, ma il primo a sfuggire alla dialettica politica è proprio lui, quasi sempre assente durante le sedute del Consiglio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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