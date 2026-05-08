Trieste si tinge di tango | tre giorni tra musica danza e fotografia

Trieste si prepara a ospitare una rassegna dedicata al tango, che si svolgerà nell’arco di tre giorni e coinvolgerà musica, danza e fotografia. Durante l’evento, ci saranno passeggiate musicali che attraverseranno i vicoli della città, offrendo un’esperienza tra suoni e immagini. La manifestazione si svolgerà in diverse location, creando un itinerario tra atmosfere e ambienti urbani. L’iniziativa mira a mettere in relazione le diverse forme artistiche attraverso attività multidisciplinari.

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? Punti chiave Come si intrecciano fotografia e danza in questa rassegna multidisciplinare?. Dove si svolgeranno le passeggiate musicali tra i vicoli di Trieste?. Chi guiderà il laboratorio fotografico all'Orto Botanico domenica mattina?. Quali tradizioni argentine animeranno il percorso enogastronomico del festival?.? In Breve Mostra fotografica di Lucia Baldini e Isabel Carafì alla Piccola Fenice stasera.. Sabato 9 maggio musica di Eduardo Contizanetti al Mercato Coperto.. Domenica 10 maggio laboratorio fotografico di Lucia Baldini all'Orto Botanico.. Chiusura festival con Maratonina dei saluti domenica 10 maggio alle 16.. Stasera alle 19:00 la Sala Teatro Piccola Fenice di via San Francesco 5 accoglie l’apertura di Flores de Mayo, il festival che trasforma Trieste in un palcoscenico per il tango fino al 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste si tinge di tango: tre giorni tra musica, danza e fotografia Notizie correlate Gandino si tinge di Oriente: laboratori e danza tra i colori della CinaSabato 18 aprile, la piazza centrale di Gandino diventerà il palcoscenico di un incontro culturale con l’Oriente attraverso l’iniziativa denominata... Dieci giorni di spettacolo diffuso tra teatro, danza e musica: torna Inteatro FestPOLVERIGI - Dal 4 al 14 giugno Polverigi si trasforma in un’officina di creazione e visione con il Polverigi Inteatro Fest, a cura di Associazione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Disabilità visiva, nuovo statuto per l'istituto Rittmeyer di Trieste; Decima giornata di ritorno, la Pallanuoto Trieste ospita la Roma Vis Nova; 'Metafisica del set', gli scatti di Giovanni Piperno in mostra a Roma in un luogo che non ti aspetti; La città si tinge di rosa: il Giro d’Italia attraverserà il cuore di Salerno - Salernonotizie.it. Trieste, le Rive si tingono di bianco: spettacolare invasione di meduse (VIDEO)Un risveglio insolito e affascinante quello di questa mattina, venerdì 24 aprile, per i triestini in passeggiata lungo le Rive. Chi si è affacciato dal molo Audace o ha percorso il tratto di mare anti ... triestecafe.it Alzheimer, il Comando carabinieri di Trieste si tinge di violaIn occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, istituita per sensibilizzare sull'importanza della ricerca, dell'assistenza e dei diritti delle persone con demenza e delle loro famiglie, nel fine ... ansa.it Vandali all'interno del deposito di Prosecco della Trieste Trasporti. Ignoti hanno danneggiato quattro autobus. Sono stati distrutti i parabrezza e, su uno dei veicoli, anche una vetrata del lato destro. La necessaria sostituzione dei bus ha provocato alcuni ritardi - facebook.com facebook Buongiorno #Trieste, buon martedì x.com