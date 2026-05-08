Treviso asfalto in stazione | crepe e cedimenti dopo i nuovi lavori

Dopo i recenti lavori di sistemazione, l’asfalto della stazione di Treviso presenta crepe e cedimenti. Le crepe si sono formate nelle settimane successive agli interventi, in corrispondenza delle aree interessate dai nuovi sottoservizi. Sono state riscontrate deformazioni nel manto stradale che potrebbero influire sulla sicurezza di chi attraversa la zona. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i pendolari e gli abitanti della zona.

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? Domande chiave Come influiranno i cedimenti sulla sicurezza di chi attraversa la stazione?. Perché l'asfalto si sta muovendo proprio sopra i nuovi sottoservizi?. Chi dovrà pagare per i danni causati dai lavori della fibra?. Quando interverrà il Comune per riparare i dislivelli nel piazzale?.? In Breve Sopralluogo tecnico effettuato dall'assessore Sandro Zampese il 7 maggio 2026. Cedimenti strutturali localizzati presso scavi per fibra ottica e nuovi sistemi illuminazione. Comune attende chiusura cantiere per quantificare danni e applicare penali contrattuali. Disagi alla viabilità e sicurezza pedonale nel nodo centrale della stazione di Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, asfalto in stazione: crepe e cedimenti dopo i nuovi lavori Notizie correlate Dopo i cedimenti, i lavori in strada del Friuli: senso unico alternato per 90 giorniI lavori prevedono la demolizione del muro esistente e la realizzazione di una palificata in sostituzione. Lavori su strada Ronciglionese, asfalto e segnaletica nuovi per mezzo chilometroLavori di manutenzione straordinaria, a opera della Provincia di Viterbo, sulla Sp 35 Ronciglionese, nel tratto compreso tra i chilometri 5,750 e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Stazione dei treni, problemi con l'asfalto appena steso: Avvallamento da sistemare; TREVISO | ASFALTO CHE CEDE IN STAZIONE E DISLIVELLI PERICOLOSI, ZAMPESE: STIAMO VIGILANDO; Stazione ferroviaria, asfalto già da rifare, decine di segnalazioni. Il sindaco prepara la conta dei danni; I cittadini si difendono con le ronde su Facebook: Sorvegliamo Pieve. Stazione ferroviaria, asfalto già da rifare, decine di segnalazioni. Il sindaco prepara la conta dei danniTREVISO - Quel manto di asfalto ondulato, gibboso, non è passato inosservato. Se ne sono accorti gli automobilisti che ci passano sopra ogni giorno, lo hanno notato i passanti ... ilgazzettino.it TREVISO | STAZIONE, ASFALTATURE IN RITARDO DI DUE ORE E PUT IN TILT, ZAMPESE: «DIFFIDATA RFI»28/04/2026 TREVISO – Ritardo delle asfaltature in stazione questa mattina che ha creato ingorghi lungo tutto il PUT, l’assessore Sandro Zampese conferma di aver diffidato RFI che deve attenersi strett ... antennatre.medianordest.it Aeronautica Militare, Sport, Treviso città, Treviso Provincia | Il Treviso Fbc in vista al 51° Stormo di Istrana - facebook.com facebook L’iniziativa della Provincia di Treviso rientra nel progetto Orizzonte Giovani, con Ufficio scolastico e Volontarinsieme. #Veneto #Treviso #Cultura #Eventi x.com