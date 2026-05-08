Al Foro Boario si è svolto il primo incontro della Consulta dei giovani del Comune di Lucca, composta da trentuno ragazzi. Questa rappresenta la prima iniziativa di coinvolgimento ufficiale delle nuove generazioni nel processo decisionale locale. La composizione della Consulta evidenzia la volontà di ascoltare le opinioni dei giovani e di coinvolgerli nelle questioni che riguardano la comunità. L’appuntamento ha segnato l’avvio di un percorso volto a favorire il dialogo tra amministrazione e giovani cittadini.

Sono trentuno i volti della “nuova generazione” che va a comporre la prima Consulta dei giovani del Comune di Lucca. Un organismo nato da un percorso bipartisan che mira ad avvicinare ragazzi e ragazzi alle attività – e alle decisioni – della vita pubblica. I membri, selezionati dagli uffici di Palazzo Orsetti a partire da 35 candidature arrivate entro il 27 marzo, si sono presentati alla città ieri pomeriggio al Foro Boario. All’incontro conoscitivo hanno partecipato l’assessora alle politiche giovanili Cristina Consani, e i consiglieri di opposizione Vincenzo Alfarano. "Con la nascita della Consulta dei Giovani compiamo un passo importante verso una città sempre più partecipata e inclusiva – ha commentato Consani -.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trentuno giovani nella Consulta. La politica delle nuove generazioni. Al Foro Boario il primo incontro

Notizie correlate

GIOVANI PERIFERIE: ISTANTANEE DELLE NUOVE GENERAZIONICi sono molti modi per raccontare, indagare, analizzare i problemi e le difficoltà delle nuove generazioni.

"Cestini dei rifiuti scambiati per discariche, la situazione al Foro Boario"Scrive il lettore: “Ormai i bidoncini neri sono stati presi come discariche a cielo aperto.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Trentuno giovani nella Consulta. La politica delle nuove generazioni. Al Foro Boario il primo incontro; Lucca: presentati i membri della Consulta dei Giovani -; Consulta dei Giovani, ecco la prima assemblea dedicata alle nuove generazioni; Presentati i 31 membri della prima Consulta dei Giovani del Comune di Lucca.

Consulta dei Giovani, ecco la prima assemblea dedicata alle nuove generazioniSono 31 i giovani selezionati a Lucca. Obiettivo: rafforzare il dialogo tra istituzioni e giovani e favorire il coinvolgimento nella vita pubblica ... noitv.it

Foro Boario, ci siamo. Il centro torna ai giovaniForo Boario, i lavori di ristrutturazione si concluderanno a settembre, con la storica struttura che è ormai quasi pronta per tornare al servizio dei giovani e della città. Saranno completati intorno ... lanazione.it

DEGRADO AL FORO BOARIO, LA SEGNALAZIONE - "Una quantità considerevole di immondizia, soprattutto bottiglie in vetro di birra e materiale plastico sporco, viene abbandonato dietro la campana per la raccolta del vetro che si trova adiacente il parcheggi facebook