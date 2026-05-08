Tre targhe con un solo abbonamento | il modo in cui Como prova a svuotare le strade dalle auto ferme
Il Comune di Como ha introdotto una nuova iniziativa per incentivare l’utilizzo di un abbonamento unico che permette di accedere a tre targhe diverse. L’obiettivo è alleggerire il traffico e liberare alcune aree di sosta spesso occupate da auto ferme per più giorni. La misura mira a ridurre la congestione nelle zone centrali e a migliorare la circolazione cittadina. Per ora, il progetto è in fase di sperimentazione.
Nuova strategia del Comune di Como per cercare di liberare parcheggi e ridurre la presenza di auto ferme per giorni nelle strade cittadine. Da oggi l’autosilo Val Mulini cambia funzione e punta a diventare non solo un parcheggio di interscambio, ma anche uno spazio dedicato alla cosiddetta “sosta.🔗 Leggi su Quicomo.it
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