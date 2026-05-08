Tre ragazzi bloccati sul monte | salvati dopo una notte sospesi nel vuoto

Tre giovani sono stati recuperati questa mattina dai vigili del fuoco di Genova dopo essere rimasti bloccati su una parete delle Alpi Apuane. I ragazzi si erano trovati in difficoltà e avevano trascorso una notte sospesi nel vuoto. L'intervento di salvataggio è durato diverse ore e si è concluso senza feriti gravi. La squadra di soccorso ha raggiunto i tre attraverso un'operazione di calata e assistenza.

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Intervento dei vigili del fuoco di Genova questa mattina per recuperare tre alpinisti che erano rimasti bloccati su una parete delle Alpi Apuane.I vigili del fuoco sono decollati in elicottero in direzione Fivizzano, nella provincia di Massa, e hanno individuato tre ragazzi svedesi rimasti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Alpinisti restano bloccati in parete: salvati dopo una notte all’addiaccioFIVIZZANO – Si è conclusa con il salvataggio di tutti i protagonisti la drammatica odissea notturna che ha visto coinvolti tre alpinisti di... Blackout alle giostre, attimi di paura a 10 metri d'altezza: otto ragazzi bloccati nel vuotoL'intera operazione dei Vigili del Fuoco, dal momento della chiamata alla messa in sicurezza definitiva, è durata circa quaranta minuti Una serata di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidente nella notte su Capo Berta: scontro tra due auto, tre giovani feriti; Video trap, droga, soldi e armi, arrestati tre componenti della gang ?Boario for Life: inseguimento da film; Ubriachi lanciano transenne in strada e spaccano i cestini: denunciati; Incidente per il bus degli studenti. Paura a bordo, feriti i ragazzi. Chiavenna, bloccano le corse dei pendolari e fanno danni per 60 mila euro: indagati tre ragazzi (uno è minorenne). Incastrati dai video nei cellulariNella notte del 14 aprile un convoglio è stato preso a sassate e tre corse sono state soppresse di conseguenza. Individuati i vandali: hanno 21, 20 e 17 anni. Si erano ripresi mentre danneggiavano la ... milano.corriere.it La Polizia di Stato ha denunciato tre ragazzi per aver bloccato un autobus della STP Brindisi a seguito di un richiamo dell'autista. Uno dei giovani è stato trasferito in un centro per rimpatri - facebook.com facebook Auto contro albero sulla Monopoli-Alberobello: tre ragazzi incastrati nelle lamiere salvati dai vigili del fuoco x.com