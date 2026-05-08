Tre Minuti per la legalità | all’Ambrosini-King di Favara il riscatto sociale corre tra le pagine

Questa mattina all’Iis Ambrosini-King di Favara si è svolta la presentazione del libro “Tre Minuti” di Andrea Cirino, evento inserito nella “Settimana della Legalità”. La manifestazione ha coinvolto studenti e docenti in un confronto sui temi della responsabilità e del recupero sociale. La lettura e il dibattito hanno occupato l’intera mattinata, creando un momento di riflessione condivisa tra i presenti.

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Una mattinata di intenso dialogo sui temi della responsabilità e del recupero sociale ha animato l’Iis Ambrosini-King di Favara, dove la presentazione del libro “Tre Minuti” di Andrea Cirino è diventata il fulcro della “Settimana della Legalità”. L’iniziativa ha trasformato la scuola in un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Il mito di Evita Perón rivive al KINò Campus, tra teatro, musica e riscatto socialeAttraverso una narrazione emotiva e suggestiva, prende forma il ritratto di Evita: dalla povertà alle vette del potere, dalla fragilità personale... “Chieti tra le pagine”: tre giorni dell'iniziativa Bibliars e i giovani ambasciatori della lettura fra centro storico e scuoleÈ partita la prima fase operativa del progetto “Chieti tra le pagine – la città dove le storie prendono vita”, con l’avvio dell’iniziativa denominata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: TikTok mina l’autostima maschile: bastano tre minuti; Malvin, addio ai play off: Pagati tre minuti di follia; Jasmine Paolini torna a Roma, un anno dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia: È stato speciale · Tennis; Il Dragone è vivo, la finale va alla bella. La FIFA ufficializza l'hydration break: ai Mondiali tre minuti di sosta al 22' di ciascun tempoIl cooling break, che in Italia abbiamo imparato a conoscere nelle gare estive, purché si vada oltre una certa temperatura, diventa istituzionale, si allunga in durata e si chiama hydration break. La ... tuttomercatoweb.com Per i francesi seconda finale consecutiva: avanti dopo tre minuti, respingono gli assalti del Bayern che pareggia solo nel recupero - facebook.com facebook La semifinale di Champions si accende dopo appena tre minuti: il PSG passa in vantaggio con un gol di Ousmane Dembele, portando il risultato complessivo sul 6-4 per i francesi #Tuttosport #BayernPSG #ChampionsLeague x.com