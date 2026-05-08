Un minuto di silenzio e un applauso hanno accompagnato la scopertura di una targa dedicata a Susanna Celentano, dipendente di un'azienda aeronautica deceduta nel novembre 2023 dopo essere stata investita da un tir in via Einstein. La commemorazione si è svolta sotto una pensilina, dove ora è fissata la targhetta in suo ricordo.

Un minuto di silenzio e un lungo applauso dopo la svelatura della targa in memoria di Susanna Celentano, dipendente della Leonardo che a novembre 2023 perse tragicamente la vita in via Einstein. Stava aspettando l’autobus e venne investita da un tir in retromarcia. La targa che la ricorda è stata apposta sotto la pensilina installata da poco e che la Celentano chiedeva a gran voce. Purtroppo non ce l’ha fatta a vederla, ma quella di ieri, alla presenza del comune, dell’azienda, delle sigle sindacali (Fim, Fiom e Uilm) e della Rsu, è stata considerata una sua ‘vittoria’. Presenti anche tanti dei suoi colleghi: "Ti porteremo sempre con noi, insieme al tuo sorriso e ai colori vivaci che ti hanno sempre caratterizzata".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta dal tir. Sotto la pensilina ora c’è una targa

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