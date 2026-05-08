Travolse e uccise la storica tatuatrice | chiesto il rinvio a giudizio per l' automobilista

Il 2 dicembre scorso, una donna di 68 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Santarcangelo. L’incidente è avvenuto l’8 novembre dello stesso anno. Nei giorni successivi, la procura ha richiesto il rinvio a giudizio per l’automobilista coinvolto. La vittima era nota come una storica tatuatrice, e l’incidente ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

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Il dramma si era consumato lo scorso 2 dicembre quando Rosalba Paola Beiletti, la 68enne che l'8 novembre dello stesso anno era stata travolta a Santarcangelo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Residente a Cesena, ma di origini torinesi, era deceduta dopo quasi un mese di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Travolta sulle strisce pedonali morì dopo tre settimane di agonia, chiesto rinvio a giudizio per l'automobilistaIl dramma si era consumato lo scorso 2 dicembre quando Rosalba Paola Beiletti, la 68enne che l'8 novembre dello stesso anno era stata travolta a... Travolse e uccise un motociclista a Tufo, automobilista condannato a 8 mesiIl Tribunale di Avellino – Prima Sezione Penale – ha condannato il 20 aprile 2026 Antonio Muto, 79 anni, nato e residente a Tufo (AV), a otto mesi di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Travolse con il suv e uccise una bimba di un anno fuori dall'asilo, chiesti due anni e due mesi di carcere per una signora di 78 anni; Travolta da un'auto nella notte di Halloween, la Cassazione conferma la condanna; Travolse e uccise due ragazze a Lido di Camaiore: in aula focus sulla lucidità della conducente; Processo per gli aspiranti guide travolti dalla valanga, sentiti cinque testimoni. L'indagine sugli amministratori comunali "scoppiò" nel giugno 2024, e travolse la giunta guidata dal sindaco Carlo Marino, anche perché fu seguita da altre indagini, sempre della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che confermarono l'esistenza di un siste - facebook.com facebook Travolse con l'auto il 16enne Daniele Cantale Garano: 4 anni per omicidio stradale x.com