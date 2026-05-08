Travolse e uccise la storica tatuatrice | chiesto il rinvio a giudizio per l' automobilista
Il 2 dicembre scorso, una donna di 68 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Santarcangelo. L’incidente è avvenuto l’8 novembre dello stesso anno. Nei giorni successivi, la procura ha richiesto il rinvio a giudizio per l’automobilista coinvolto. La vittima era nota come una storica tatuatrice, e l’incidente ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.
Il dramma si era consumato lo scorso 2 dicembre quando Rosalba Paola Beiletti, la 68enne che l'8 novembre dello stesso anno era stata travolta a Santarcangelo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Residente a Cesena, ma di origini torinesi, era deceduta dopo quasi un mese di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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