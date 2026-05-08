Tranvieri di Milano pronti a fare causa contro Atm | Troppe ore di straordinario rimborsi per milioni di euro

Oltre mille lavoratori di un'azienda di trasporto pubblico a Milano stanno valutando di intentare una causa legale contro l'azienda stessa. La contestazione riguarda le ore di straordinario svolte, che i lavoratori ritengono superiori a quanto previsto dal contratto. Si parla di possibili rimborsi per milioni di euro, legati a questa questione. La situazione riguarda principalmente i dipendenti del settore trasporti urbani.

Sarebbero più di mille i lavoratori di Atm che potrebbero fare causa contro l'azienda per aver superato le ore di straordinario previste dal contratto. L'eventuale risarcimento si aggirerebbe sui 50 milioni di euro complessivi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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