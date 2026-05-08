Transizione energetica e sviluppo urbano sostenibile | il Comune cerca partners

Il Comune di Brindisi ha annunciato la volontà di aderire a un programma europeo dedicato alla promozione di progetti innovativi nel settore dello sviluppo urbano sostenibile e della transizione energetica. L’obiettivo è trovare partner e finanziare iniziative che possano essere replicate in altri contesti europei, con un focus sulla sperimentazione di soluzioni pratiche e trasferibili. La partecipazione mira a contribuire alla trasformazione della città in un esempio di sostenibilità.

BRINDISI - Il Comune di Brindisi intende partecipare a un'iniziativa europea che sostiene progetti innovativi e sperimentali per lo sviluppo urbano sostenibile e la transizione energetica, con l'obiettivo di promuovere soluzioni trasferibili e replicabili a livello europeo. L'ente ha infatti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notizie correlate

Taranto, transizione energetica e sviluppo: istituzioni e imprese a confrontoTarantini Time QuotidianoSi è svolto a Taranto l’evento “Transizione Giusta: Innovazione collettiva per il futuro del Territorio”, promosso da ELIS...

Leggi anche: Il nucleare nella pianificazione energetica: l’appello degli innovatori per uno sviluppo sostenibile

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Transizione energetica, il Lazio accelera con l’Innovation Day Energia 2026; La transizione energetica passa dalla Sicilia; A just transition | La transizione energetica di Eni passa da industria, tecnologia e territori; Metanolo verde: potenziale alleato della transizione energetica.

Energia, il Mediterraneo come asse della transizione energetica: HEYSUN 2026 apre il confronto su nucleare avanzato, idrogeno, accumuli e reti intelligentiPresentata al Mimit la manifestazione fieristica in programma dal 30 settembre al 2 ottobre che riunisce istituzioni, industria e accademia sui temi chiave per lo sviluppo delle rinnovabili. today.it

EDISON CONFINDUSTRIA Accordo su transizione energetica e occupazione giovanile tra Edison e Confindustria Foggia: Rafforziamo il legame tra scuola e impresaRidurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e rafforzare il collegamento tra sistema educativo e tessuto produttivo del territorio ... statoquotidiano.it

Transizione energetica, sanità pubblica, turismo e altro: l’intervento - facebook.com facebook

Può il patrimonio @UNESCO diventare un laboratorio della transizione energetica contemporaneaNel mio nuovo articolo vi racconto il sito @UNESCO di #Vicenza e delle Ville #Palladiane,dove innovazione, paesaggio e governance si intrecciano in modi in x.com