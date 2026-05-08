Si intitola ’Trame di Incontro – Conversazioni con gli autori del nostro tempo’: cinque incontri, cinque autori, cinque venerdì che attraversano fotografia, musica e arti visive del nostro tempo: la rassegna torna al museo MUPAC in Aranciaia a Colorno (PR). Gli appuntamenti sono gratuiti e si terranno ogni venerdì a partire da oggi e fino al 5 giugno alle 21. La rassegna è organizzata dal Gruppo Fotografico Color’s Light con il patrocinio del Comune di Colorno e la collaborazione della Pro Loco. La rassegna si propone come spazio di dialogo tra autori e pubblico intorno a opere di recente pubblicazione, in un formato che privilegia la conversazione rispetto alla conferenza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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