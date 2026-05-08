Tragico incidente al confine con l' Austria | morto un sergente della base di Aviano

Un incidente grave si è verificato nel tratto di confine con l'Austria, provocando la morte di un sergente impiegato presso una base militare. La notizia ha suscitato dolore tra i membri della 173ª brigata aviotrasportata di Vicenza, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita del militare. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento dalle autorità competenti.

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Cordoglio della 173esima brigata aviotrasportata di Vicenza dopo la scomparsa del sergente Markevian Slacks. Il soldato, stando alle prime ricostruzioni fornite a un funzionario militare, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale al confine con l'Austria. Un fatto successo nella giornata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alex Manninger è morto a 48 anni, tragico incidente con un treno per l’ex portiere della Juventus Tragico incidente a Serle, si ribalta con il trattore: morto un 64enneSerle (Brescia), 11 marzo 2026 – Tragico incidente, poco dopo le 9 di questa mattina, in via Piave, a Serle, nel Bresciano: un uomo di 64 anni è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragico incidente, moto fuori controllo: muore 26enne; Caterina e Sirin, le ragazze di 23 e 26 anni morte nell’incidente in auto: gravissima la terza amica; Perizia cinematica per capire come è morto Alessandro Berdin; Dalle regate al successo in officina: ecco chi era Fausto Lamonato, il self-made man del terziario. Tragico incidente stradale: sergente di Aviano muore a 31 anniMilitare USA della base di Aviano muore in incidente stradale al confine Italia-Austria mentre era fuori servizio. nordest24.it Tragico incidente, moto fuori controllo: muore 26enneScontro tra moto, ciclista e un’auto in sosta: inutili i soccorsi per Antonio Esposito, feriti il conducente e un uomo in bici ... casertanews.it Forlì, tragico incidente in viale dell’Appennino: l’ultimo saluto a Caterina Romualdi - Gallery - facebook.com facebook