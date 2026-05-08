Tragedia sulla SP8 | muore il 27enne Andrea Piccardi era un volontario

Una tragedia si è verificata questa mattina sulla strada provinciale 8, quando un giovane di 27 anni, volontario, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, lo scontro è avvenuto all’incrocio tra due veicoli. I rilievi sulla carreggiata indicano che uno dei veicoli ha attraversato l’incrocio mentre l’altro stava sopraggiungendo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

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? Punti chiave Come si è verificata la dinamica dello scontro all'incrocio?. Quali sono i rilievi della Polizia Municipale sulla carreggiata?. Chi ha guidato l'auto coinvolta nell'impatto con la moto?. Perché quel tratto della SP8 è considerato pericoloso per i motociclisti?.? In Breve Scontro avvenuto ieri alle 17:00 all'incrocio tra la Sp8 e via di Pagnelle.. Conducente dell'auto ferita per shock, viabilità bloccata fino alle ore 20:15.. Vittima era volontario presso la Misericordia di Chiesanuova prima di trasferirsi a Prato.. Polizia Municipale di Calenzano effettua rilievi tra via Marconi e via Martini.. Un violento impatto tra una moto e un’auto ha strappato la vita ad Andrea Piccardi, ventisettenne originario di Borgo San Lorenzo, nel pomeriggio di ieri lungo la Sp8 nei pressi di Calenzano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla SP8: muore il 27enne Andrea Piccardi, era un volontario Notizie correlate Calenzano, Andrea Piccardi muore in moto a 27 anniCALENZANO – Andrea Piccardi morto in moto a Calenzano in un drammatico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Provinciale 8... Leggi anche: Andrea muore davanti ai genitori, era soltanto un bambino: Italia, tragedia spaventosa Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Andrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’auto; Muore in moto a 27 anni, tragico incidente stradale; Schianto fatale sulla Provinciale 8: muore a 27 anni; Giovane centauro pratese muore nello scontro tra la sua moto e un'auto: l'incidente a Calenzano. Andrea e il terribile incidente in moto: morto a 27 anni, fatale lo scontro con un’autoCalenzano, ancora sangue sulla provinciale Barberinese. Il giovane è stato sbalzato per molti metri, sotto choc la donna alla guida dell’auto ... lanazione.it Incidente sulla Provinciale Barberinese, muore a 27 anniUn altro incidente mortale sulle strade della provincia di Firenze. Nel pomeriggio di ieri, lungo la Sp8 Provinciale Barberinese nel comune di Calenzano, ha perso la vita Andrea Piccardi, 27 anni, ... firenzetoday.it Frontiers Rock Festival VIII ... momento Patriottico! ... ma quanto sono Bravi gli Hell in the Club !!! Andrea Buratto , Andrea Piccardi , Marco Lazzarini , Terese Tezzi Persson siete stati Fantastici! Frontiers Music srl MelodicRock.it - facebook.com facebook