Tragedia a Rogoredo | uomo investito dal regionale sotto il cavalcavia
Un uomo è stato investito da un treno regionale sotto il cavalcavia di Rogoredo. Sul posto sono state trovate le tasche dell’uomo con un foglio, il cui contenuto non è stato reso noto. La sua identità è stata confermata grazie ai dati raccolti tramite tecnologie di riconoscimento, che hanno verificato le sue generalità. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.
? Domande chiave Cosa conteneva il foglio trovato nelle tasche dell'uomo investito?. Come ha fatto la tecnologia a confermare l'identità della vittima?. Perché i pusher si sono spostati proprio verso i binari di Rogoredo?. Quali dettagli hanno rivelato le telecamere sulla dinamica dell'impatto?.? In Breve Vittima Hicham N., 35 anni, con invito Questura per appuntamento 4 febbraio 2026.. Treno regionale S13 procedeva a velocità tra 55 e 60 chilometri orari.. Magistrato Andrea Trucano dispone rilievi della Scientifica dopo decesso alle 23:07.. Zona soggetta a controlli commissariato Mecenate il 17 marzo e 15 aprile.. Hicham N., un uomo di 35 anni, ha perso la vita mercoledì sera alle 22:40 tra le rotaie di Rogoredo dopo essere stato investito dal regionale S13 diretto a Bovisa Politecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Uomo morto investito dal treno a Rogoredo, disagi per la circolazione ferroviariaCasa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici.
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Tragedia in stazione a Rogoredo, uomo muore travolto e ucciso da un treno; Tragedia a Rogoredo: un uomo muore in stazione travolto da un treno; Un 30enne travolto dal treno suburbano S1; Attraversa i binari in stazione, ragazzo muore travolto da un treno.
Tragedia in stazione a Rogoredo, uomo muore travolto e ucciso da un trenoPer la vittima, 30 anni, non c'è stato nulla da fare. Il dramma nella serata di mercoledì 6 maggio. Sul posto il 118 e la polizia ferroviaria ... milanotoday.it
Travolto da un treno tra Rogoredo e San Donato, muore un uomo di circa 30 anniLa tragedia nella tarda serata di mercoledì lungo la linea S1 diretta a San Donato. Indagini della Polfer per chiarire la dinamica dell’investimento ... 7giorni.info
«Non ci sono parole di fronte a questa tragedia, una strada pericolosa come stiamo dicendo da tempo. La comunità si stringe alla famiglia, alla mamma e al papà del ragazzo». Leggi di più su ecodibergamo.it, link in bio. [Reel by Claudia Mangili] #ecodiber facebook
Tragedia sulla provinciale 11 a Paulilatino, stop all’archiviazione: la giudice dispone nuove indagini x.com