Alle ore 20:30 del 8 maggio 2026, il traffico nella capitale mostra un calo progressivo rispetto alle ore precedenti, anche se alcune aree registrano ancora una certa congestione. La situazione sulla rete stradale si presenta con rallentamenti e code in alcuni punti strategici, mentre altre zone sembrano più fluide. La circolazione si sta stabilizzando dopo le ore di punta della serata.

Luceverde Roma Buonasera il traffico in queste ore sta gradualmente diminuendo risulta ancora intenso sulle principali strade in uscita dalla città come sulla Cristoforo Colombo Dove troviamo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia poi ci sono residui code sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni centro invece per un evento istituzionale previsto per domani sabato 9 maggio sono chiuse al traffico via del Corso tra Piazza Venezia e via di San Claudio Largo Chigi piazza Colonna e via dei Bergamaschi per un altro evento si tratta di luci d'Europa in svolgimento in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-05-2026 ore 20:30

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