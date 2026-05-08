Traffico Roma del 08-05-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:30 del 8 maggio 2026, si registrano ancora rallentamenti e code a tratti sulla via Pontina, a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio. La situazione sulla rete stradale di Roma rimane critica, con traffico congestionato in alcune zone della città. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità sul posto.

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