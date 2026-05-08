Alle 18:30 del 8 maggio 2026, si registrano ancora rallentamenti e code a tratti sulla via Pontina, a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio. La situazione sulla rete stradale di Roma rimane critica, con traffico congestionato in alcune zone della città. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità sul posto.

Luceverde Roma Buonasera Dopo un incidente troviamo ancora code code a tratti sulla via Pontina tra Castel Romano e Aprilia in direzione Latina auto in fila per incide anche sulla via Aurelia tra Casale Lumbroso e Malagrotta verso Civitavecchia in città troviamo con dei sulla tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione San Giovanni sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra la Nomentana e La Rustica in centro per un evento istituzionale previsto per domani sabato 9 maggio sono chiuse al traffico via del Corso tra Piazza Venezia e via di San Claudio Largo Chigi piazza Colonna e via dei Bergamaschi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-05-2026 ore 18:30

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