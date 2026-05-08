Traffico di droga tra Avellinese e Salernitano | D' Angelo resta in silenzio

Sono in corso gli interrogatori di garanzia nell’ambito di un’operazione antidroga che coinvolge le zone dell’Avellinese e del Salernitano. Due giorni fa sono state eseguite misure cautelari nei confronti di alcuni indagati ritenuti coinvolti in un presunto traffico di stupefacenti tra le due aree. Uno degli indagati principali ha deciso di non rispondere alle domande durante gli interrogatori.

Sono iniziati gli interrogatori di garanzia nell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno che, due giorni fa, ha portato all’esecuzione delle misure cautelari nei confronti degli indagati ritenuti coinvolti in un presunto traffico di sostanze stupefacenti tra.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Terremoto nell'avellinese: trema la terra anche nel salernitano, verifiche nelle scuole nella Valle dell'IrnoIl sindaco di Mercato San Severino, a conclusione delle verifiche, ha fatto sapere che le scuole domani saranno regolarmente aperte E' stata...

Traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia: arresti anche nel salernitanoScacco al traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia: in azione, all'alba di oggi, i Carabinieri che hanno eseguito quattro arresti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Traffico di droga: otto arresti, 10 indagati. L'operazione arriva anche a Latina; Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese; Ingente traffico di droga tra la Francia e il Belgio: arrestati due latitanti a Parma e nella Bassa; Traffico di droga gestito dal carcere, nove arresti.

Avellino, inchiesta sul traffico di droga: la banda aveva un arsenaleIniziano oggi gli interrogatori di garanzia per cinque degli otto indagati arrestati nell’ambito dell’inchiesta sul traffico di droga tra il Serinese e l'Agro ... ilmattino.it

Scafati, traffico internazionale di droga: 49enne condannato a 7 anniStando alle ricostruzioni investigative, l’uomo di Scafati, insieme ad altri soggetti, avrebbe avviato contatti con gruppi criminali albanesi per l’acquisto di cocaina. agro24.it

#GdiF #Verona e #Vicenza: traffico milionario di oro tra Veneto e Austria. Arrestati 2 soggetti per riciclaggio transnazionale. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere facebook

#Napoli: due gruppi egemoni gestivano il traffico di droga nell'area nord del capoluogo, favorendo clan locali. #Carabinieri arrestano 26 persone carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com