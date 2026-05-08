Traffico di droga assolto l’uomo estradato dalla Spagna

Si è conclusa con un'assoluzione l'udienza preliminare del processo “Millennium” a Reggio Calabria. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso il non luogo a procedere nei confronti di un uomo di 53 anni, estradato dalla Spagna, accusato di traffico internazionale di droga nell’ambito dell’inchiesta della Dda. La decisione è stata comunicata come risultato del procedimento giudiziario in corso.

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Si è conclusa con un proscioglimento l’udienza preliminare del processo “Millennium”: il gup di Reggio Calabria, come riporta l'Ansa, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Matteo Costanza, 53 anni, imputato nell’inchiesta della Dda sul traffico internazionale di sostanze.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Omicidio di Oleksandr Adarich, il figlio Igor è stato estradato dalla SpagnaÈ stato estradato dalla Spagna Igor Adarich, il figlio di Oleksandr Adarich, il banchiere ucraino morto il 23 gennaio in uno stabile in centro a... Estradato in Germania albanese accusato di traffico di drogaEra domiciliato a Savignano sul Rubicone il 34enne albanese ricercato per traffico di droga a Solingen e in altre località tedesche, arrestato ed... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Traffico di droga in Puglia, chiesti 13 sconti di pena nel processo di appello Lost and found I NOMI; Cocaina dall'Albania ai clan campani, 7 anni per un 49enne; Ingiusta Detenzione: Assolto ma Senza Risarcimento per Colpa Grave; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato. Diabolik, chi era Fabrizio Piscitelli: dalla tentata scalata alla Lazio al traffico di droga fino all'omicidio a RomaÈ arrivata poco fa la sentenza che scagiona Raul Esteban Calderon, l'uomo che nel 2019 fu arrestato con l'accusa di aver ucciso, con ... msn.com Scacco alla camorra, smantellato maxi traffico di droga: arrestate 26 personeEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... napolitoday.it Info mobilità #ComuneMilano “Carta Canta 2026” - sabato 9 maggio Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 Festival della lettura e dell'editoria a cielo aperto. Chiusura al traffico di via Conte Rosso. Manifestazione con corteo – sabato 9 maggio Dalle - facebook.com facebook #Napoli: due gruppi egemoni gestivano il traffico di droga nell'area nord del capoluogo, favorendo clan locali. #Carabinieri arrestano 26 persone carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com