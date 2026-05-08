Senhit si prepara a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest alla Stadthalle di Vienna per rappresentare San Marino con quella Superstar che la mette a tu per tu con Boy George e l’allure di un passato che non passa come quello dei Culture Club. Per l’inarrestabile autrice-performer bolognese di origini eritree, all’anagrafe Senhit Zadik Zadik, si tratta della terza partecipazione all’ESC coi colori del Titano dopo quella del 2011 a Düsseldorf con Stand by e quella del 2021 a Rotterdam con Adrenalina assieme al rapper americano Flo Rida. Senhit, cosa le hanno insegnato le precedenti esperienze? "Che all’Eurovision non si va tanto per partecipare, ma bisogna prepararsi in maniera molto diligente, se si vuole scolastica, perché i risultati su quel palcoscenico non arrivano mai a caso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tra sfide e Superstar

Try Not to Fail Guess the WWE Superstar from a Kid’s Drawing

Notizie correlate

“Superstar”, la prima collaborazione tra Tiziano Ferro e GiorgiaMILANO – E’ disponibile da venerdì 3 aprile, in tutti gli store digitali, su YouTube e per la programmazione radiofonica “Superstar”, brano che segna...

Dragon bal superstar anticipa un nuovo scontro tra Goku e FriezaDragon Ball Super è l’ultima serie del franchise, basata sull’opera originale di Akira Toriyama, e continua a portare il lavoro del leggendario...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Tra sfide e Superstar.

Tra sfide e SuperstarSenhit, bandiera di San Marino all’Eurovision in coppia con il leader dei Culture Club Mi sto preparando con grandissima cura . quotidiano.net

Luis Enrique vs Vincent Kompany è stata l’ennesima sfida tra Nike Air Force 1 e adidas SuperstarPSG-Bayern Monaco finisce 5-4 per i parigini, ma dentro la semifinale di Champions c’è stato anche un altro duello, quello tra Luis Enrique in Air Force 1 e Vincent Kompany in Superstar, con gli allen ... gqitalia.it