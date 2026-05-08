Tra il Molise e la Puglia si sviluppa il nuovo Cammino dell’Incoronata, un percorso che attraversa i tratturi storici della zona. I sentieri, risalenti a tempi antichi, collegano vari borghi di entrambe le regioni, creando un collegamento tra le comunità locali. La traccia si svolge lungo le vie di transumanza, passando per aree rurali e paesaggi tradizionali, e si propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio.

? Punti chiave Cosa si nasconde tra i sentieri millenari dei tratturi molisani?. Come si collegano i borghi del Molise con la Puglia?. Chi guiderà i pellegrini lungo questo percorso di fede e storia?. Perché questo itinerario punta a rilanciare i territori più isolati?.? In Breve Inaugurazione 17 maggio 2026 con tappa di 14 km tra Frosolone e Duronia.. Percorsi di 100 o 200 km tra Molise, Abruzzo e Puglia lungo i tratturi.. Guida Aigae Michele Permanente coordina il tragitto tra eremo Sant’Egidio e Duronia.. Distribuzione monografia di Roberta Muzio per valorizzare il culto del 1001.. Domenica 17 maggio 2026, i pellegrini percorreranno 14 chilometri di sentieri tra Molise e Puglia per inaugurare ufficialmente la tappa che collega Frosolone a Duronia attraverso il Cammino dell’Incoronata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra Molise e Puglia: nasce il Cammino dell’Incoronata tra i tratturi

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