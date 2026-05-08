Tra lirismo e virtuosismi l’approccio contemplativo di Zilberstein emoziona il Pianistico
A Bergamo, al teatro Donizetti, si è tenuto un concerto che ha visto il ritorno della pianista Lilya Zilberstein. La musicista ha proposto un programma che ha alternato brani di Rachmaninov a momenti di grande espressività, caratterizzati da un approccio contemplativo. La sua interpretazione ha suscitato emozioni, grazie a un equilibrio tra lirismo e virtuosismo che ha coinvolto il pubblico presente.
Bergamo. Un gradito ritorno al Donizetti ed anche a Rachmaninov, in una sintesi ideale di lirismo e virtuosismo, è stato quello di Lilya Zilberstein. La pianista, moscovita di nascita e tedesca d’adozione, è tornata infatti al principale teatro cittadino, giovedì 7 maggio, ospite del 63° festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo. Un ritorno tratteggiato da un’importante linea romantica, che da una ripresa di Liszt ha condotto fino a Rachmaninov. Del compositore ungherese, vicino per stile al successivo Chopin, Zilberstein ha proposto le Consolations, brani dai toni sentimentali che la pianista ha eseguito con un approccio contemplativo e poetico (basti pensare al Lento placido).🔗 Leggi su Bergamonews.it
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