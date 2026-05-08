Tra le vite dei pazienti e degli addetti ai lavori la serie racconta il desiderio e il bisogno a volte ossessivo di avere un figlio

Da iodonna.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I n Utero è il nome della nuova serie ideata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi disponibile da oggi su HBO Max. Come lo definisce Sergio Castellitto – tra i protagonisti della serie – si tratta di uno psycho medical drama ambientatioin una clinica per la fecondazione assistita. Le serie di Netflix storiche: guida aggiornata ai must X Leggi anche › Perché la serie tv “Heated Rivalry” ha avuto così successo? La location è quella di Barcellona, il set è quello della clinica Creatividad, fondata dal ginecologo Ruggero Gentile e dalla moglie Teresa. Un luogo in cui arrivano pazienti da tutta Europa, soprattutto italiani, smarriti e costretti a lasciare il loro paese ancora fermo al palo: infatti da noi la legge impedisce ai single o alle coppie omosessuali di avere un figlio grazie alla scienza.🔗 Leggi su Iodonna.it

tra le vite dei pazienti e degli addetti ai lavori la serie racconta il desiderio e il bisogno a volte ossessivo di avere un figlio
© Iodonna.it - Tra le vite dei pazienti e degli addetti ai lavori, la serie racconta il desiderio e il bisogno, a volte ossessivo, di avere un figlio

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