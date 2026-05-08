I n Utero è il nome della nuova serie ideata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi disponibile da oggi su HBO Max. Come lo definisce Sergio Castellitto – tra i protagonisti della serie – si tratta di uno psycho medical drama ambientatioin una clinica per la fecondazione assistita. Le serie di Netflix storiche: guida aggiornata ai must X Leggi anche › Perché la serie tv “Heated Rivalry” ha avuto così successo? La location è quella di Barcellona, il set è quello della clinica Creatividad, fondata dal ginecologo Ruggero Gentile e dalla moglie Teresa. Un luogo in cui arrivano pazienti da tutta Europa, soprattutto italiani, smarriti e costretti a lasciare il loro paese ancora fermo al palo: infatti da noi la legge impedisce ai single o alle coppie omosessuali di avere un figlio grazie alla scienza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra le vite dei pazienti e degli addetti ai lavori, la serie racconta il desiderio e il bisogno, a volte ossessivo, di avere un figlio

Notizie correlate

Leggi anche: “Un figlio non ha bisogno di genitori perfetti. Ha bisogno di genitori felici”: il figlio di Bonolis sbotta dopo le critiche per la foto di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Le cure per l’impotenza del figlio di Khamenei, la pressione della famiglia e la fatica per avere erede: rispunta il file segreto degli 007 UsaUn documento riservato dell’intelligence statunitense, diffuso nel 2008 e successivamente pubblicato da WikiLeaks, sostiene che Mojtaba Khamenei,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Giornata mondiale per l'igiene delle mani, Action saves lives: il messaggio dell'Oms per prevenire infezioni e resistenze antimicrobiche; Cancro e malattie autoimmuni, nasce l’alleanza italo-portoghese per le terapie cellulari avanzate; Al Policlinico di Bari arriva la terapia genica per la talassemia: Oltre il 90% dei pazienti ottiene indipendenza dalle cure; Donare organi, salvare vite: il messaggio della Festa del Trapiantato. Oltre 6500 pazienti in Italia in attesa di un rene.

Premi all’innovazione digitale che migliora la vita dei pazientiRoma (askanews) – Anche le tecnologie digitali possono essere più umane se pensate e realizzate per migliorare la vita e la salute delle persone. E’ con questa peculiarità che sono stati scelti i ... affaritaliani.it

Valeria e Flaminia: 10 anni di vita con un cuore artificiale, sono tra le pazienti più longeve al mondoIl loro ventricolo sinistro è assistito da una pompa collegata ad un piccolo computer e alle batterie di alimentazione tramite un cavo che esce dall’addome. Una sorta di zainetto salvavita: sono le ... bergamonews.it

UN CAFFÈ AL MESE PUÒ SALVARE 800 VITE SÌ, CON IL TEAMING! Al Rifugio "I Fratelli Minori" di Olbia non ci fermiamo mai. Ogni giorno 550 cani e 250 gatti aspettano il loro pasto, le loro cure, la loro carezza. Gestire oltre 800 anime è un’impresa che ras facebook

La Russa contro Flotilla: “Propaganda che non salva vite, se vengono fermati gridano alla tortura” x.com