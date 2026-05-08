Nel fine settimana del 23 e 24, piazza Trento e Trieste a Monza ospiterà “Monza in fiore”, un evento che trasforma il centro cittadino in un grande giardino urbano. La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 19 e coinvolge la comunità con esposizioni di piante e iniziative legate alla sostenibilità, creando un collegamento tra la cura del verde e la vita urbana.

Il centro si trasforma in un grande giardino urbano, tra bellezza, sostenibilità e comunità. Appuntamento sabato 23 e domenica 24 in piazza Trento e Trieste, dalle 10 alle 19, con “ Monza in fiore ”. L’evento organizzato da Raffaella Martinetti e Marta Ferrari, le blogger di Monzareale, in collaborazione con ConfCommercio Monza, porta nel cuore della città fioristi, vivaisti, espositori: oltre 70 stand affiancati da un market telematico dedicato al mondo floreale e del verde. L’area sarà arricchita da installazioni scenografiche, tra cui l’allestimentto d’ingresso firmato “Kit Orto urbano” e una grande “M” realizzata da Odessa Chiaravalli, flower lab, sponsor tecnico dell’evento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra bellezza e sostenibilità. La magia di ’Monza in fiore’

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