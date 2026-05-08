Torri di via Tiziano | la risposta di Michele Menchetti

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo ha rilasciato una dichiarazione in merito alle torri di via Tiziano. La nota è stata diffusa oggi e riguarda specificamente la posizione dell’esponente politico sulla questione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi nel comunicato, né sono state menzionate eventuali azioni o proposte concrete relative alle torri.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – . La nota del candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo Michele Menchetti. “Al Comitato di via Tiziano, in relazione alla vicenda delle due torri, rispondo forte e chiaro che, se sarò eletto sindaco di Arezzo, farò tutto quanto nelle mie prerogative affinché questo cantiere non parta. Nessuna scusa e nessun giochino di prestigio tipico dei politici consumati ai quali io non appartengo. Le due torri per me e per il mio gruppo non si devono fare. Resisteremo in ogni sede legale affinché questo scempio nel cuore del quartiere Giotto non sia realizzato....🔗 Leggi su Lanazione.it

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