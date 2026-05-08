Torri di via Tiziano | la risposta di Michele Menchetti

Il candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo ha rilasciato una dichiarazione in merito alle torri di via Tiziano. La nota è stata diffusa oggi e riguarda specificamente la posizione dell’esponente politico sulla questione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi nel comunicato, né sono state menzionate eventuali azioni o proposte concrete relative alle torri.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – . La nota del candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo Michele Menchetti. “Al Comitato di via Tiziano, in relazione alla vicenda delle due torri, rispondo forte e chiaro che, se sarò eletto sindaco di Arezzo, farò tutto quanto nelle mie prerogative affinché questo cantiere non parta. Nessuna scusa e nessun giochino di prestigio tipico dei politici consumati ai quali io non appartengo. Le due torri per me e per il mio gruppo non si devono fare. Resisteremo in ogni sede legale affinché questo scempio nel cuore del quartiere Giotto non sia realizzato....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torri di via Tiziano: la risposta di Michele Menchetti Notizie correlate Michele Menchetti presenta la sua squadraArezzo, 10 aprile 2026 – Michele Menchetti presenta la sua squadra: “Fare il Sindaco deve essere una missione”. Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedereArezzo, 28 aprile 2026 – Michele Menchetti al Cas di San Marco: viabilità da rivedere. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torri di via Tiziano, cosa farà il nuovo sindaco? Il comitato residenti Giotto lo chiede ai sei candidati; Torri in Via Tiziano, il comitato chiede una posizione ai candidati sindaco; Amministrative, ecco la lista del candidato Vincenzo Ceccarelli: Arezzo partecipa; Momento storico per Bibbiena: il Cinema Sole torna alla comunità. Torri di via Tiziano, cosa farà il nuovo sindaco? Il comitato residenti Giotto lo chiede ai sei candidatiCosa farà il nuovo sindaco di Arezzo a proposito dell' area verde nel quartiere Giotto cancellata dall'amministrazione comunale uscente per far posto ai due palazzi, le torri residenziali di nove pian ... corrierediarezzo.it Torri di via Tiziano: la risposta di Michele MenchettiLa nota del candidato sindaco della Lista Indipendente Per Arezzo Michele Menchetti ... msn.com TIM prevede di dismettere l’utilizzo e torri di INWIT S.p.A. in un arco di circa dieci anni, come parte di strategia «chiara e realistica» per ottimizzare i costi», come l’ha definita il CEO della tlc, Pietro Labriola. Come spiegato dal CEO nella call con gli analisti i - facebook.com facebook #MassaCarrra, dal mattino intervento a Fivizzano, loc. Torri di Monzone, per 3 alpinisti inglesi in difficoltà su una parete rocciosa: al lavoro aereosoccorritori #vigilidelfuoco a bordo del Drago 152. Operazioni di salvataggio in corso. Sul posto personale @cnsa x.com