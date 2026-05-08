Venerdì 8 maggio si svolgerà il Forum Acqua Toscana presso la Borsa Merci di Arezzo, con inizio alle 9 e conclusione alle 17. L'evento si terrà nella Sala Convegni di piazza Risorgimento 23. La giornata prevede un programma di incontri e discussioni dedicati al tema dell’acqua nella regione. L’iniziativa si ripete dopo una pausa e coinvolge diversi stakeholder del settore.

Arezzo, 8 maggio 2026 – (Sala Convegni), Arezzo (Piazza Risorgimento, 23). Il Forum Acqua 2026 di Legambiente Toscana è la quinta edizione del meeting sulla gestione sostenibile della risorsa idrica. Durante il Forum Acqua verranno analizzati i numeri, i dati e le criticità per la gestione idrica in Toscana, evidenziando le buone pratiche già in essere e le proposte per migliorare la tutela delle risorse con interventi di rappresentanti del mondo universitario, delle associazioni e delle aziende. Sarà una giornata di approfondimento a cui parteciperanno i soci e le socie dei circoli Legambiente, le istituzioni, le imprese e il mondo della ricerca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Forum Acqua Toscana, venerdì 8 maggio dalle ore 9 alle 17 alla Borsa Merci

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