Torna a riunirsi il Consiglio regionale della Calabria | convocata la seduta

Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà di nuovo lunedì 11 maggio alle 11, nella sede di Palazzo Campanella. La convocazione è stata annunciata dal presidente dell'assemblea legislativa. La seduta si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e rappresenta il primo incontro ufficiale dopo una pausa. I consiglieri sono chiamati a partecipare alle discussioni e alle decisioni previste per quella giornata.

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Si torna in aula a Palazzo Campanella. Il presidente dell’Assise legislativa, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per lunedì 11 maggio, con inizio lavori alle ore 11.Nel corso della seduta l’Assemblea sarà chiamata a esaminare proposte di legge, provvedimenti amministrativi e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Consiglio regionale della Calabria, Ranuccio: l'opposizione sarà unita Notizie correlate Torna a riunirsi il Consiglio regionale: in Aula piano faunistico, sanità e alzheimerLa seduta si terrà martedi 24 febbraio, tra i punti all’ordine del giorno anche il futuro del Suem 118 e l’esenzione ticket per le vittime di... Caporalato, torna a riunirsi il tavolo regionale: si lavora per la revisione della legge sull'immigrazioneSi è riunito questa mattina a Palazzo Santa Lucia il Tavolo regionale di contrasto al caporalato della Campania, con la partecipazione di circa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sala Pietro Battaglia, torna a riunirsi il Consiglio comunale; Caporalato, torna a riunirsi il tavolo regionale: si lavora per la revisione della legge sull'immigrazione; Grottaminarda: torna a riunirsi il consiglio comunale; Caporalato, torna a riunirsi il tavolo regionale: si lavora per la revisione della legge sull'immigrazione. Caporalato, torna a riunirsi il tavolo regionale: si lavora per la revisione della legge sull'immigrazioneLa riunione segna la ripresa del progetto Su.Pr.Eme., finanziato dal Ministero del Lavoro. Morniroli annuncia una revisione della legge regionale sull'immigrazione ... salernotoday.it Domani torna a riunirsi il Consiglio RegionaleL’Aquila, 20 apr. Il Consiglio regionale abruzzese tornerà a riunirsi domani, martedì 21 aprile, alle ore 11, nell’Aula consiliare Sandro Spagnoli di Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno dei ... corrierepeligno.it Il petrolio torna a salire facebook Silenzio, parla Nole Novak Djokovic torna in campo dopo quasi due mesi di assenza dal circuito. Nella conferenza stampa alla vigilia del debutto agli Internazionali d’Italia 2026 ha parlato della richiesta dei giocatori di avere montepremi più equi con i ricavi x.com