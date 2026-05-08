Torna a riunirsi il Consiglio regionale della Calabria | convocata la seduta

Da reggiotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà di nuovo lunedì 11 maggio alle 11, nella sede di Palazzo Campanella. La convocazione è stata annunciata dal presidente dell'assemblea legislativa. La seduta si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e rappresenta il primo incontro ufficiale dopo una pausa. I consiglieri sono chiamati a partecipare alle discussioni e alle decisioni previste per quella giornata.

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Si torna in aula a Palazzo Campanella. Il presidente dell’Assise legislativa, Salvatore Cirillo, ha convocato il Consiglio regionale per lunedì 11 maggio, con inizio lavori alle ore 11.Nel corso della seduta l’Assemblea sarà chiamata a esaminare proposte di legge, provvedimenti amministrativi e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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