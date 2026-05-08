Torino-Sassuolo oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, si disputa la partita tra Torino e Sassuolo, valida per la 36ª giornata di Serie A. Si tratta della penultima giornata del campionato, con entrambe le squadre che non hanno più obiettivi da raggiungere. L'incontro si svolgerà secondo orario stabilito e sarà possibile seguirlo tramite i canali televisivi e digitali dedicati alla trasmissione della competizione.

Oggi venerdì 8 maggio 2026 torna la Serie A, con la 36ª e terzultima giornata di campionato. In campo Torino-Sassuolo, entrambe senza obiettivi da raggiungere. Ma è nel weekend che la Serie A vivrà una giornata clou tra la bagarre per la lotta Champions, con quattro squadre racchiuse in cinque punti, e la sfida a due tra Lecce e Cremonese per evitare un’amara retrocessione. Aspettando la contemporaneità prevista per gli ultimi due turni del campionato, la corsa per il quarto posto monopolizzerà l’intero fine-settimana.?? “Il nostro obiettivo è fare partita piena. Dentro di noi abbiamo le motivazioni per affrontare la gara e il finale di stagione.🔗 Leggi su Lapresse.it

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