Nel campionato di calcio, il Torino ha deciso di tornare alla formazione con due attaccanti, con D’Aversa che riporta la coppia in avanti. Il capitano granata sta cercando di recuperare in fretta per essere disponibile e affiancare Simeone. Adams ritrova la panchina, mentre Njie rimane come alternativa di lusso in attacco. L’esperimento con una sola punta, visto nell’ultima trasferta, sembra essere concluso.

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© Calcionews24.com - Torino Sassuolo, D’Aversa torna alle due punte: Zapata scalpita per una maglia

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