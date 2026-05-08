Torchiarolo finanziamento da 2,5 milioni di euro per la sicurezza stradale di Centro e Marine
Il Comune di Torchiarolo ha ricevuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro proveniente dal governo, destinato a migliorare la sicurezza e la viabilità nelle zone centrali e marine del territorio. Di questi fondi, 1,5 milioni saranno impiegati per interventi sulle strade cittadine, mentre un milione sarà dedicato alle marine di Torre San Gennaro e Lido Presepe. La somma è stata ufficialmente concessa tramite un decreto ministeriale.
TORCHIAROLO - Il Comune di Torchiarolo ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 2,5 milioni di euro per la sicurezza stradale e la viabilità: di questi 1,5 milioni saranno destinati alle strade cittadine e 1 milione per le marine di Torre San Gennaro e Lido Presepe. Lo rende noto il sindaco.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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