Tonno rosso | l’Asp di Trapani attiva i controlli contro l’istamina

L’Azienda sanitaria di Trapani ha avviato controlli sul tonno rosso per verificare la presenza di istamina, una sostanza che può accumularsi nel pesce se non viene conservato correttamente. La contaminazione può verificarsi anche quando il sapore e l’odore del tonno risultano invariati. La cottura e il congelamento non eliminano l’istamina, che si forma durante la conservazione se le temperature non sono adeguate.

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? Punti chiave Come si riconosce un tonno contaminato se sapore e odore non cambiano?. Perché la cottura o il congelamento non eliminano l'istamina nel pesce?. Quali temperature critiche scatenano la pericolosa sindrome sgombroide nel tonno?. Cosa deve fare subito un consumatore se avverte i primi sintomi?.? In Breve L'istamina si sviluppa tra i 6 e i 10 gradi centigradi.. La tossina resta invariata nonostante cottura o congelamento del tonno.. L'Asp distribuisce un opuscolo informativo per ristoratori e consumatori di Trapani.. La catena del freddo deve restare prossima allo zero per prevenire rischi.. L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani avvia oggi una campagna di sensibilizzazione sul consumo sicuro del tonno rosso nel Mediterraneo, coordinando i controlli sulla filiera ittica per garantire la legalità e l’igiene del pescato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tonno rosso: l’Asp di Trapani attiva i controlli contro l’istamina Notizie correlate Pericolo istamina nel tonno e listeria nella tartare, nuovi richiami alimentari: “Non consumare i prodotti”Il ministero della Salute ha pubblicato due nuovi comunicati per dei richiami di prodotti alimentari, si segnala un rischio chimico per il tonno e un... Leggi anche: Richiamo del filone di tonno a pinna gialla decongelato Copromar per istamina oltre i limiti di legge Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Marito violento, condanna a nove anni; Guardie Mediche senza stipendio da mesi: monta la rabbia in Provincia di Trapani. Asp di Trapani avvia campagna su consumo sicuro tonno rossoL'azienda sanitaria provinciale di Trapani ha avviato la campagna per il consumo sicuro del tonno rosso, che unisce ai controlli igienico sanitari sulla filiera ittica e la provenienza del pescato - a ... ansa.it Parte la stagione del tonno rosso, istruzioni per il consumo in sicurezzaL'Asp di Trapani ha realizzato un opuscolo con le istruzioni per consumare il tonno rosso in sicurezza ed evitare la sindrome sgombroide ... dire.it TONNO ROSSO: L’ASP DI TRAPANI AVVIA CAMPAGNA PER IL CONSUMO IN SICUREZZA Leggi l'articolo https://www.primapaginamazara.it/tonno-rosso-lasp-di-trapani-avvia-campagna-per-il-consumo-in-sicurezza #mazara #notizie #tonno - facebook.com facebook