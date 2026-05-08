Todi il Pd accusa | Il varco della Ztl in via San Carlo fa solo danni

A Todi, il Partito Democratico ha accusato che l’installazione di una telecamera in via San Carlo sta causando solo problemi. Un’indagine condotta sulla ZTL nel tratto rivela che i residenti non sono soddisfatti del sistema elettronico attivato ogni fine settimana, dalle 20 del sabato alle 24 della domenica. La questione riguarda il funzionamento e l’impatto del nuovo controllo sulla strada.

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TODI – Un’indagine conoscitiva sull’installazione della telecamera in Via San Carlo rivela che i cittadini non sono soddisfatti del nuovo controllo elettronico, attivo dalle 20 del sabato fino alle ore 24 di domenica. A promuovere questo sondaggio è il Pd che rende noto come la maggioranza (oltre il 91%) sia favorevole alla sospensione o rimozione della telecamera. "Con un punteggio medio di aspettativa di miglioramento in caso di rimozione di 7,2 su 10 - affermano - i cittadini identificano nel varco un ostacolo alla vivibilità della città, il che può essere visto come un segno che le "invasioni barbariche" del sabato sera dovrebbero essere arginate in altri modi".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Todi, il Pd accusa: "Il varco della Ztl in via San Carlo fa solo danni" Notizie correlate Leggi anche: «Ztl di Città Alta, il varco da porta San Lorenzo servirà a decongestionare il viale» Leggi anche: Ztl Città Alta, Berlanda: “Valutiamo l’apertura di un secondo varco da Porta San Lorenzo”