Tiziano possamai su Freud e la distruttività umana

Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18, presso Spazio 35 a Udine, si terrà un incontro con Tiziano Possamai, docente di Antropologia culturale all’Accademia di Belle Arti di Brera. L’evento si concentrerà sulle riflessioni di Possamai riguardo a Freud e alla distruttività umana, offrendo l’occasione di approfondire alcune tematiche legate all’interpretazione delle pulsioni e dei comportamenti umani. La partecipazione è aperta al pubblico.

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