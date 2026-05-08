Tiziano possamai su Freud e la distruttività umana
Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18, presso Spazio 35 a Udine, si terrà un incontro con Tiziano Possamai, docente di Antropologia culturale all’Accademia di Belle Arti di Brera. L’evento si concentrerà sulle riflessioni di Possamai riguardo a Freud e alla distruttività umana, offrendo l’occasione di approfondire alcune tematiche legate all’interpretazione delle pulsioni e dei comportamenti umani. La partecipazione è aperta al pubblico.
Sabato 9 maggio 2026, alle ore 18, presso Spazio 35 a Udine, incontro con Tiziano Possamai, docente di Antropologia culturale all’Accademia di Belle Arti di Brera. L’appuntamento, inserito nel programma di vicinolontano e organizzato dall’Associazione culturale OnArt Udine, propone una.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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