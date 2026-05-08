L’attore ha deciso di rasarsi completamente i capelli nel 2025 per poter iniziare le riprese di Dune 3. Dopo aver optato per questa scelta drastica, ha iniziato un percorso di ricrescita dei capelli che ha coinvolto diversi passaggi e tecniche diverse. Questa trasformazione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, che hanno seguito con interesse l’evoluzione del suo look nel corso dei mesi successivi.

Timothée Chalamet si è rasato la chioma da rocker indie nel 2025 per iniziare le riprese di Dune 3, dopodiché ha intrapreso un lungo e movimentato percorso di ricrescita. Concluso il film, l’attore ha lasciato che i capelli crescessero come un Chia Pet, sperimentando di tutto: dal taglio a punta ispirato a Guy Fieri sfoggiato a febbraio allo shag alla Oasis mostrato al CinemaCon in aprile. Ora, Timothée Chalamet ha debuttato con un nuovo taglio a bordo campo, mentre i Knicks continuano a travolgere i 76ers nella corsa alle finali NBA. Dopo aver saltato il Met Gala 2026 per assistere alla prima semifinale della sua squadra del cuore contro Philly, Chalamet si è presentato con un look decisamente meno arruffato rispetto al mese precedente.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timothée Chalamet sa esattamente come far ricrescere i capelli dopo un buzz cut

Notizie correlate

Timothée Chalamet travolto dalle polemiche: ecco che cosa ha detto esattamente su opera e balletto. E ora rischia davvero di perdere l'Oscar 2026?Ci sono settimane in cui Hollywood si infiamma per scandali, rivelazioni, cadute clamorose che meritano davvero la prima pagina.

“Nessuno si interessa più a balletto e opera”: bufera social su Timothée Chalamet dopo la dichiarazione contorversaLe parole scivolano via facilmente durante una conversazione informale, ma quando sei Timothée Chalamet e quelle parole riguardano secoli di...

Altri aggiornamenti

Timothée Chalamet sa esattamente come far ricrescere i capelli dopo un buzz cutTimothée Chalamet si è rasato la chioma da rocker indie nel 2025 per iniziare le riprese di Dune 3, dopodiché ha intrapreso un lungo e movimentato percorso di ricrescita. Concluso il film, l’attore ha ... gqitalia.it

Timothée Chalamet e Kylie Jenner sempre più affiatati: effusioni e complicità al Madison Square GardenTimothée Chalamet e Kylie Jenner sempre più complici: effusioni, tifo e progetti futuri alla partita dei Knicks. rumors.it