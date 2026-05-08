Tifosi Inter Club Forlì dallo scudetto alla finale di Coppa e alla festa

Domenica sera, in piazzale, si sono svolti caroselli di auto e una grande festa con circa un migliaio di persone. I tifosi dell’Inter Club Forlì hanno celebrato la vittoria dello scudetto, la presenza in finale di coppa e i successi della squadra. L’evento ha visto la partecipazione di molti supporter che hanno condiviso momenti di entusiasmo e passione per il club. La manifestazione si è svolta senza incidenti.

Dopo che caroselli di auto e un migliaio di persone domenica sera hanno festeggiato in piazzale della Vittoria lo scudetto dell’Inter, fervono già i preparativi per la festa scudetto che sarà organizzata dall’ Inter Club Forlì, la cui sede è in viale Roma 269 al Ronco dove alla finestra sventola già la bandiera del 21° tricolore. Domenica sera la partita, che ha decretato il successo finale dei nerazzurri è stata vista da un centinaio di tifosi nella sede, mentre due pullman si erano recati a Milano, come sempre per le gare casalinghe, con il presidente Oreste Lugaresi. In questi anni l’Inter Club Forlì ha raggiunto traguardi importanti: è ituttorauno dei più numerosi d’Italia vantando circa 1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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