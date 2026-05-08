Thunder e Pistons volano sul 2-0

Nelle serie playoff di basket, Oklahoma e Detroit hanno ottenuto vittorie casalinghe e si sono portate sul 2-0, battendo rispettivamente Lakers e Cavaliers. Le partite si sono svolte tra martedì e mercoledì, consolidando il vantaggio in vista delle prossime sfide. Entrambe le squadre hanno mantenuto il fattore campo con prestazioni decisive, lasciando i loro avversari con poche possibilità di recupero.

Roma, 8 mag. (askanews) – Oklahoma e Detroit difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie playoff contro Lakers e Cavaliers. I Thunder superano 125-107 Los Angeles nonostante i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander. Decisivo Chet Holmgren con 22 punti, 9 rimbalzi e 2 stoppate, ben supportato dai 20 di Ajay Mitchell e dai 18 dalla panchina di Jared McCain. OKC cambia marcia nel terzo quarto con un parziale di 32-15 senza il suo leader in campo e resta imbattuta nei playoff. Ai Lakers non bastano i 31 punti di Austin Reaves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Vittoria interna anche per Detroit, che batte Cleveland 107-97 conquistando la quinta vittoria consecutiva nei playoff.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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, ' - Oklahoma City Thunder vince 125-107 contro i Los Angeles Lakers e vola sul 2-0 nella semifinale a Ovest. Non bastano i 31 punti di Reaves e i 23 di LeBron James. : https://shorturl.at/ab2lQ #NBA # - facebook.com facebook

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